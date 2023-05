Sacco, Confesercenti Biella: "E' importante che ci sia un aumento del potere di acquisto"

I negozi continuano a diminuire anche in Piemonte. Rispetto al 2019, a fine 2023 nella nostra Regione si conteranno quasi 4.500 attività di vendita in meno, leggi Confesercenti: “A fine anno in Piemonte 4.500 negozi in meno".

Per il presidente Confesercenti Biella Angelo Sacco "E' importante che ci sia un aumento del potere di acquisto". "A livello locale non abbiamo dati precisi - commenta - , ma che il il numero di negozi che chiudono sia in aumento è un dato di fatto. La spesa media diminuisce. C'è meno denaro in circolazione, gli stipendi sono gli stessi e i costi lievitano. Le famiglie hanno meno soldi da spendere".

Anche l'alimentare è toccato dalla difficoltà del periodo: "La stessa Gda sta cedendo - continua Sacco - . Diciamo che per quanto riguarda Biella forse ci salva un turnover, ci sono negozi che chiudono e altri che aprono, ma per esempio i piccoli, i negozi di vicinato, sono sempre più in difficoltà".