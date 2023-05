Laboratori di cinema e teatro in estate: “Io e il mio sogno” e “Contiamo su di noi – H2O”

Ritorna il progetto video finanziato da Fondazione CRB Contiamo su di noi, quest’anno con tema acqua e nasce un progetto per ragazzi/e dedicato a Shakespeare, Io e il mio sogno, parte integrante del progetto teatrale Storie Biellesi.

Appuntamento aperto a tutti, sabato 4 giugno dalle 15 alle 17 a Miagliano al Lanificio Botto, per la presentazione delle attività.

La novità 2023 consisterà nel progetto teatrale “IO E IL MIO SOGNO” spettacolo diretto da Davide Ingannamorte. Con Davide si realizzeranno nel corso dell’estate laboratori teatrali finalizzati ad una serie di spettacoli in diversi luoghi della Rete Museale Biellese, con il supporto di Oriana Minnicino, e la partecipazione di Fabio Banfo e Manuela Tamietti.

Altro importante momento di coinvolgimento dei giovani sarà il progetto Contiamo su di noi-H2O che quest’anno godrà anche del contributo di Fondazione Marco Falco e toccherà i paesi di Bioglio, Brusnengo, Castelletto Cervo ma interesserà anche Miagliano, Biella, La Trappa, Bagneri e altre località d’acqua. Il progetto prevede una parte formativa che, oltre a preparare la scrittura e la progettazione dei cortometraggi offrirà una vasto programma educational sull'audiovisivo e sul cinema: videomaking, utilizzo della telecamera e del cellulare, fotografia nel cinema, storia dei luoghi e scrittura creativa. Oltre a Maurizio Pellegrini e Manuela Tamietti saranno coinvolti come docenti altri professionisti come Daniele Trani e Michele Burgay.

Per “Io e il mio sogno” sono circa 10 i laboratori previsti dal giugno a settembre. Per “Contiamo su di noi” sono altrettanti, con alcuni momenti di condivisione tematica. Alcuni laboratori sono residenziali e prevedono da 2 a 5 giorni di soggiorno in località come La Trappa, Miagliano, S.Giovanni d’Andorno.

I dettagli dei laboratori si possono ottenere scrivendo a iscrizioni@storiedipiazza.it o via whatsapp a 349 716 0287.

Oppure visitando il sito www.storiedipiazza.it e compilando i questionari dedicati.