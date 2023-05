Il Biellese in un Piatto, parte la nuova stagione

Anche quest’anno la Rete Museale Biellese e Slow Food Travel Montagne Biellesi - entrambe sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella - si presentano insieme, sottolineando così una sinergia già avviata e sviluppatasi dal 2019.

L’inaugurazione della stagione si terrà a Biella lunedì 22 maggio alle 18.30 a Palazzo Gromo Losa, evidenziando il legame tra le due realtà e il sito della Fondazione CRB aderente alla Rete.

Per l’occasione verranno presentate le iniziative dei due progetti, cui aderiscono 30 siti museali e 47 tra produttori, ristoratori e strutture ricettive; sarà un evento corale che coinvolgerà tutti gli attori e darà la possibilità ai partecipanti di condividere un aperitivo con degustazione - “Il Biellese in un piatto” - preparato dai cuochi di Slow Food Travel Montagne Biellesi con almeno un ingrediente di ciascun produttore della comunità (in allegato il menù).

L’inaugurazione si iscrive nell’evento diffuso “BIS – IL WEEKEND DEL GUSTO”, iniziativa della Fondazione BIellezza insieme a BiWine e Bolle di Malto, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e culturali del Biellese

Sabato 20 e domenica 21 maggio sarà possibile iscriversi a uno dei 4 nuovi itinerari proposti da Slow Food Travel Montagne Biellesi nell'ambito dell'iniziativa, da percorrere a piedi o in bicicletta insieme alle guide, tra produttori, degustazioni, paesaggi e siti della Rete Museale Biellese:

Una transumanza in Valle Elvo verso le sorgenti di burro e toma

Un brindisi alle fioriture – escursione tra i rododendri e i sapori del triverese

Valle Elvo: i Paesi dei Pé d’Oca in bicicletta

Pic nic in paradiso… tra le colline di Cavaglià

La Rete Museale Biellese è un progetto territoriale che si rinnova ogni anno dal 2012, intrecciando gradualmente un nuovo tessuto di relazioni tra molti attori culturali, pubblici e privati, e favorendo la condivisione di risorse per la valorizzazione dei patrimoni degli ecomusei, dei musei, dei castelli, dei palazzi, delle aree naturalistiche e di altri siti d’interesse del territorio biellese. Dal 2012 al 2023 la Rete ha coinvolto 46 differenti realtà museali situate in 32 comuni, selezionando 269 operatori appositamente formati e remunerati per affiancare i gestori dei siti e garantirne un’apertura costante nel periodo estivo. Dal 2012 al 2022 i siti della rete hanno registrato 154.392 visitatori. Il progetto è proposto e coordinato dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra in collaborazione con l’Ecomuseo del Biellese, di cui è parte.

Slow Food Travel Montagne Biellesi è un progetto di Slow Food che mette al centro il cibo e le produzioni locali, proponendo esperienze di viaggio coerenti con la filosofia del “buono, pulito e giusto”. Le realtà produttive, ristorative e ricettive che ne fanno parte si intrecciano con i siti culturali della Rete Museale Biellese, per la crescita di un turismo sostenibile che accompagni il visitatore alla scoperta dei cibi, delle persone che li producono e dei luoghi distintivi dei paesaggi biellesi.

