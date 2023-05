Accademia delle Alpi, domani secondo appuntamento

L'Accademia delle Alpi in corso al Casolare dei Campra a Graglia - Foto archivio newsbiella.it

Secondo appuntamento domani, sabato 20 maggio, dalle 14 alle 18 al Casolare dei Campra di Graglia (via Canale 3), con l’Accademia delle Alpi, corsi e laboratori gratuiti aperti a tutti.

Nel programma già ricco sono stati aggiunti due corsi: Parlare in sintesi per esser meglio capiti; ed il Laboratorio di iniziazione ai burattini (mossi con le mani, senza fili) per bambini e adulti.

Per informazioni ed iscrizioni contattare: Pier Giuseppe Zanotto (0152593649) Bianca (3405106858), Giuseppe (3395405600)