Alluvione in Emilia Romagna, Soccorso Alpino Piemontese in aiuto alla Protezione Civile

Si è conclusa intorno alle 2 di questa mattina la missione di 4 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Emilia-Romagna a supporto delle operazioni di Protezione Civile per gli eventi alluvionali. Si tratta di 4 Forristi (operativi sia in acqua, sia in ogni tipo di terreno impervio), di cui 2 dotati anche della qualifica di Tecnico di Elisoccorso, provenienti dalle delegazioni Ossolana e Canavesana e partiti dal Piemonte nella tarda sera di mercoledì 17 maggio per prendere servizio a Cesena alle 8 di ieri mattina.