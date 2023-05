Tentato furto ieri giovedì 18 maggio a Biella intorno alle 11,40, in un supermercato in viale Macallè. Un uomo è stato colto sul fatto mentre si allontanava dal negozio con 100 euro circa di generi alimentari che aveva nascosto per non pagarli.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno identificato il malvivente, un ospite presso la comunità di Pettinengo di 62 anni e lo hanno portato presso il Comando.

Per lui è scattata la denuncia di tentato furto aggravato.