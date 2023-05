Il costo del carrello aumenta: come risparmiare denaro grazie ai volantini dei supermercati

Nonostante nel secondo trimestre del 2023 l'inflazione abbia rallentato la crescita dei costi, oggi per gli italiani il carrello della spesa pesa ancora notevolmente, per questo ricorrono spesso alle offerte del volantino.

Difatti i dati Istat hanno registrato un lieve rallentamento a marzo 2023, che rimane però del +12.7% rispetto all'anno precedente.

Trovare modi di risparmiare diventa perciò cruciale per i consumatori, in quanto ridurre quantità e qualità dei prodotti alimentari non è sufficiente.

Dove vedere le offerte dei volantini e come risparmiare

Senza dubbio un’alternativa per abbassare l’importo della spesa alimentare sul portafoglio familiare è quella di affidarsi alle offerte dei volantini. Infatti con questo termine si indicano delle promozioni che hanno cadenza solitamente settimanale e che permettono di risparmiare notevolmente su molti prodotti.

Perciò all’interno del volantino ci sono tutte le occasioni da non lasciarsi sfuggire al fine di ridurre il costo del carrello. Quindi sono inclusi prodotti alimentari, detersivi, casalinghi, ma anche articoli sanitari, di igiene personale e per animali domestici. Di conseguenza si può abbassare il costo di moltissima merce di uso quotidiano.

Nello specifico, nel volantino Lidl si trovano spesso affettati e formaggi, ma anche pasta, olio, bibite e altri generi alimentari. All’interno del depliant le promozioni includono persino articoli per la casa, per il benessere e la salute, così tale ai prodotti per i più piccoli, ad esempio pannolini o omogeneizzati.

Un altro tipo di volantino Lidl è quello stagionale o specifico. Ad esempio non è raro che vengano proposte al consumatore offerte esclusive dedicate al fai da te, oppure al giardinaggio o ancora al barbecue, soprattutto durante la bella stagione.

Per tutti questi motivi consultare i volantini dei supermercati è un'abitudine sempre più diffusa tra i consumatori che cercano di risparmiare sulla spesa quotidiana e di sfruttare al meglio le promozioni in corso. Inoltre grazie ai volantini cartacei o digitali (cioè presenti sui siti ufficiali dei supermercati così come sui comparatori online), è possibile confrontare i prezzi tra i vari negozi e scegliere il supermercato più conveniente.