EST-Urbano Bene Comune, nuova fase della campagna dell’Osservatorio

Lanciata a febbraio del 2022, EST-Urbano è la campagna di sensibilizzazione dell’Osservatorio del Biellese Beni Culturali e Paesaggio ETS per mettere al centro del dibattito pubblico le trasformazioni delle aree comprese tra il vecchio Ospedale, gli ex stabilimenti Rivetti, il torrente Cervo e la Stazione Ferroviaria San Paolo.

Un’area che, come andiamo ripetendo da un anno, per l’Osservatorio, è “un sistema urbano integrato” con una sua coerenza paesaggistica, storica, culturale e che, come tale, andrebbe gestito quando si tratta di deciderne gli assetti urbanistici futuri.

Come organizzazione della società civile, proviamo dunque a dare il nostro contributo, usando gli strumenti che abbiamo a disposizione per riportare quell’area della città al centro del dibattito pubblico. Lo facciamo agendo su due livelli:

- quello della cittadinanza attiva presentando alla Regione Piemonte una richiesta formale perché l’EST-Urbano sia dichiarato area di Notevole Interesse Pubblico,

- quello della partecipazione rimettendo in movimento, per i prossimi mesi, attività, laboratori, esplorazioni, momenti di confronto, raccolta di visioni e buone prassi su rigenerazioni possibili e virtuose.

L’Osservatorio è un ente del terzo settore: non è tra i suoi compiti aggiornare piani regolatori, né può diventare in prima persona agenzia di scouting per requisire investitori. Può però mettere in campo operazioni culturali, farsi allo stesso tempo pungolo e proposta, snodo plurale e spazio neutrale perché chi ha la responsabilità e la possibilità di agire, agisca.

Come da un anno a oggi, torniamo a fare, con coerenza, la nostra parte, con tutti coloro che vorranno accettare l’invito e la sfida a cercare soluzioni per una città “di qualità”.

Sabato 27 maggio alle 10.00 l’Osservatorio presenta pubblicamente la richiesta che ha inviato alla Regione Piemonte il 25 aprile perché sull’area dell’EST-Urbano venga deliberata la Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico, prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all’articolo 136.

La presentazione avviene in forma di conferenza stampa aperta al pubblico presso le Sale Auliche della Fondazione Pistoletto Cittadellarte e avrà tra i relatori il vice presidente nazionale del FAI, Maurizio Rivolta. Il documento che l’Osservatorio ha trasmesso alla Regione Piemonte è il frutto di un lavoro meticoloso di confronto e armonizzazione con un gruppo di organizzazioni con le quali si è creata una sintonia fin dalle prime fasi della campagna EST-Urbano nel 2022.

Questo lavoro di co-stesura ha prodotto un documento finale che è stato co-firmato prima dell’invio in Regione da: - Centro Studi Biellesi DocBI - Cittadellarte Fondazione Pistoletto - Delegazione UCID Biella - WWF Oasi e aree protette del Piemonte ETS - Camera del Lavoro CGIL Biella - Centro documentazione e biblioteca sindacale A. Massazza Gal Biella - CNA Biella - Confesercenti Biella - Delegazione di Biella Fondo Ambiente Italiano - Associazione ARS Teatrando

Durante la presentazione del 27 maggio si aprirà nuovamente una raccolta di firme a sostegno del documento, raccolta che verrà poi trasmessa alla Regione Piemonte come parte integrante dell’istanza. L’assegnazione del Notevole Interesse Pubblico è deliberata da un’apposita Commissione Regionale e, come consentito dal Codice Beni Culturali, può essere richiesta anche da organizzazioni della società civile, non necessariamente da soggetti istituzionali. Qualora concesso, l’Interesse Pubblico costituisce una tutela che gli strumenti urbanistici comunali sono obbligati a recepire.

Domenica 28 maggio al pomeriggio riprendono le attività pubbliche di EST-Urbano Bene Comune con un focus sulla partecipazione. Il primo evento è una camminata pubblica e gratuita dall’ex Ospedale al guado sul Cervo, attraversando le aree urbane e agricole della riva di Chiavazza. Il ritrovo è fissato per le 14.15 sulla balconata di via G. Carducci, la partenza della camminata alle 14.30 con rientro nel pomeriggio. Accompagneranno la camminata voci narranti che aiuteranno a “mettere a fuoco” gli elementi del paesaggio dell’EST-Urbano e a comprenderlo come sistema unico e integrato. Osservatorio del Biellese Beni Culturali e Paesaggio ETS - Corso del Piazzo 19 - Biella info@est-urbano.eu - www.est-urbano.eu - osservatoriobiellesepaesaggio.org

I partecipanti sono invitati a contribuire, con le loro fotografie, alla raccolta collettiva di sguardi sull’EST-Urbano che diventeranno le cartoline di un evento finale previsto per settembre. EST-Urbano Bene Comune infatti è un ciclo di attività e di eventi che l’Osservatorio organizza, tra maggio e settembre, in partnership con Fondazione Pistoletto, Associazione Better Places Spazio Hydro, Associazione LandscapeFor e che vede come maggiore sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo. Per saperne di più su EST-Urbano Il sito della campagna www.est-urbano.eu

Il sito dell’Osservatorio osservatoriobiellesepaesaggio.org

Il canale YT dell’Osservatorio e i social FB, IN e IG @osservatoriobiellesepaesaggio