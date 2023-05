A Mottalciata il 79° anniversario dell’Eccidio

Era il 17 maggio 1944, quando a Mottalciata, morirono 20 partigiani garibaldini per mano di una squadra fascista.

Questo è l’”Eccidio di Mottalciata”, dove domenica 21 maggio ci sarà la 79° commemorazione.

Questo il programma della cerimonia. Alle 10:30 l'omaggio floreale del Sindaco e dell'Anpi Cossato Vallestrona ai Caduti della Cascina Caprera presso il CEM (via Alpina 57). Alle 11 ricevimento di studenti ed autorità al cimitero di San Vincenzo, cui seguirà deposizione di corona d'alloro in memoria dei caduti, intervento del Sindaco degli studenti, ed orazione ufficiale Interverranno anche la Filarmonica di Mottalciata– Castellengo, e Sergio Bagnasco, membro del “Coordinamento per la democrazia costituzionale” sul tema "La violenza sociale istituzionale di ieri e di oggi".

Alle 12 la benedizione del Sacrario da parte di Don Alberto Boschetto.