Dolori muscolari: gli esercizi da fare in casa

Se si è alla ricerca di un modo per alleviare i dolori muscolari senza dover andare in palestra, è bene sapere che ci sono molti esercizi che si possono fare comodamente a casa. Questi aiuteranno a distendere e rafforzare i muscoli, prevenendo anche in parte queste problematiche.

Se i dolori sono molto forti e i semplici esercizi non bastano, è bene rivolgersi al medico e, se possibile, affiancare ai suoi consigli l’uso di alcuni dispositivi massaggianti elettrici, come quelli Komoder. Poltrone massaggianti e schienali relax possono fornire un aiuto, simile a quello che si otterrebbe da un vero massaggiatore, comodamente a casa. Questi apparecchi, inoltre, possono contribuire a prevenire alcune tipologie di dolori, massaggiando spesso i muscoli e sciogliendo lo stress, che spesso crea fastidi.

Ad ogni modo, per alleviare il dolore o per rendere i muscoli più forti e meno inclini a sintomi di questo tipo, ecco alcuni semplici esercizi da fare in autonomia.

Stretching

Il primo esercizio consigliato è lo stretching. Questo aiuta a migliorare la flessibilità dei muscoli e a ridurre la tensione muscolare. Ci sono molte posizioni di stretching che si possono fare a casa, come il famoso "touch your toes", ma ce ne sono anche molti altri che possono essere altrettanto efficaci. Uno dei migliori è lo stretching della parte superiore della schiena. Basta sedersi con le gambe incrociate e far ruotare lentamente la parte superiore del corpo da un lato all'altro. Questo esercizio aiuterà a liberare la tensione nella zona della schiena e delle spalle.

Esercizi di Pilates

Altri esercizi da fare possono essere quelli del Pilates. Questi movimenti sono molto fluidi e mirati, aiutano a migliorare la postura e a rafforzare i muscoli che sostengono la schiena. Un esercizio di Pilates semplice da fare a casa è la "Plank", o la posizione della tavola. Per farla bisogna posizionarsi a terra a faccia in giù, con le mani sotto le spalle. Occorre poi sollevare il corpo tenendo la schiena dritta, facendo attenzione a non incurvare la schiena. Mantieni questa posizione per 30 secondi o più, se possibile. Questo esercizio è ottimo per rafforzare i muscoli delle braccia e delle gambe.

Yoga

Infine, si può provare lo yoga. Questa è un'attività molto rilassante e può aiutare a ridurre la tensione muscolare, migliorare la flessibilità e ridurre lo stress. Una posizione yoga da provare è quella del "guerriero". Si deve iniziare in piedi con i piedi distanti tra loro, bisogna poi sollevare le braccia sopra la testa e piegare il ginocchio sinistro, tenendo il piede destro piatto sul pavimento. Bisogna restare in questo modo per 30 secondi per poi ripetere con la gamba destra. Questa posizione è ottima per rafforzare le gambe, i glutei e migliorare la flessibilità della parte inferiore del corpo.

Massaggi per alleviare i dolori

Le poltrone massaggiante sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni, grazie alla loro capacità di alleviare la tensione muscolare e aiutare a ridurre il dolore. Queste poltrone funzionano utilizzando diverse tecniche di massaggio, come la vibrazione, la pressione e il riscaldamento. Ci sono molti modelli disponibili sul mercato, che offrono diverse opzioni di massaggio e possono essere personalizzati in vario modo. Se si hanno dolori muscolari alla schiena, la poltrona massaggiante può essere particolarmente efficace. Le tecniche di massaggio possono aiutare a sciogliere la tensione nella zona lombare e ridurre il dolore. Quando si acquista una poltrona massaggiante, quindi, è bene informarsi su quali funzionalità offre, in modo da scegliere il modello che più si adatti alle proprie necessità.