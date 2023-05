Fuoristrada, Bonino-Lebole impegnati nel fine settimana ad Asti

Si svolge sabato e domenica la seconda prova del Trofeo Italia dedicato a fuoristrada e utv in provincia di Asti . Percorso realizzato dagli esperti della scuderia locale "Draghi Rossi" in quel di Revigliasco che promette grandi battaglie anche in vista delle previsioni meteo che annunciano una gara bagnata. Tra i numerosi iscritti abbiamo i biellesi Bonino Alberto navigato da Letizia Lebole che si presentano al via con la Mini cooper s Tdi.