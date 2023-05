Campionati nazionali assoluti di atletica della Fisdir, due ori a Nicole Orlando bene anche Vialardi e Garavaglia

A Montebelluna in provincia di Treviso Nicole Orlando non si è smentita ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera organizzati dalla FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). Ha partecipato nel Triathlon gareggiando nei 100 metri, nel peso e nel lungo vincendo nettamente sulle avversarie. Poi nella gara del giavellotto è salita di nuovo sul gradino più alto del podio.

Forse non era necessario ottenere questi importanti risultati se non per tastare la sua preparazione perché la Federazione già a marzo l’aveva convocata ufficialmente ai Virtus Global Games che si svolgeranno a Vichy in Francia dal 4 al 10 giugno.

Intanto le tre ginnaste di Artistica dopo aver superato la selezione attraverso il Campionato regionale, si sono recate a Napoli per disputare il Campionato Nazionale Gold Allieve delle varie fasce d’età. Tra le giovani di prima fascia, Sara Moreschi di appena 8 anni, alla sua prima esperienza al di fuori del Piemonte si è molto emozionata ed ha commesso diversi errori e cadute alla trave. La soddisfazione comunque c’era perché poco più di cento ginnastine avevano ottenuto il pass per la nazionale e già calcare una pedana così importante come quella del Campionato nazionale è un successo. La gara è continuata con le allieve della terza fascia. Per loro il programma di gara verteva su due programmi, uno con difficoltà obbligatorie ed uno avanzato con difficoltà maggiori. La speranza era di potersi classificare tra le migliori quaranta ginnaste provenienti da tutta Italia dopo le qualificazioni regionali per gareggiare ancora una volta nella finalissima. Sia Beatrice Vialardi che Helena Garavaglia si sono qualificate ottenendo la prima la ventiseiesima posizione e la seconda la quarantesima.