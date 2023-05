Chiorino al Salone del Libro: “Dare valore al nostro Made in Italy significa investire anche nella formazione"

«Il Made in Italy è un brand conosciuto in tutto il mondo. Dobbiamo esserne consapevoli e orgogliosi e definire adeguate politiche non solo di tutela, ma anche di valorizzazione delle nostre eccellenze. È certamente strategico attivare politiche attive che consentano di mantenere quelle competenze che tutto il mondo ci invidia” .

Lo ha dichiarato l’Assessore al Lavoro e Formazione, Istruzione e Merito, Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte Elena Chiorino nel corso dell’evento 'Made in Italy: storia di eccellenza', che si è tenuto questa mattina nell’Arena Piemonte, nella giornata inaugurale del Salone Internazionale del libro di Torino. Un viaggio tra l'identità e l'evoluzione del tessile attraverso la storia degli archivi, per conoscere il passato della manifattura nazionale e dialogare sul futuro del Made in Italy: questi alcuni dei temi trattati nel corso dell’evento, organizzato dall'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, che ha visto la partecipazione di alcune delle realtà più conosciute e apprezzate del panorama tessile piemontese. Un confronto tra tradizione, innovazione e nuovi scenari del comparto moda. A dialogare con l’Assessore Chiorino sono intervenuti Giorgio Borrione, Presidente del Cappellificio Cervo, Lucia Bianchi Maiocchi, Sustainability Manager di Vitale Barberis Canonico e Danilo Craveia, responsabile degli Archivi storici biellesi, moderati dalla giornalista Marita Ballesio.

Partendo dalla presentazione di Rab, Rete Archivi Biellesi, progetto pilota a livello nazionale, nato nel contesto del più vasto percorso degli Archivi della Moda del Novecento e sostenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali, dal Ministero del turismo e dalla Regione Piemonte, si è sviluppato un interessante confronto tra le imprese e il territorio sulle eccellenze del settore manifatturiero, le opportunità di lavoro della filiera, e le strategie presenti e future in difesa e valorizzazione del Made in Italy.

Per L’Assessore Elena Chiorino “Dare valore al nostro Made in Italy - ha sottolineato ad una platea nutrita che ha visto la presenza anche di oltre cento studenti dei percorsi attivati dalla Regione - significa investire anche nella formazione, per rispondere alle esigenze delle aziende, come nel caso delle Academy di filiera, su cui, ad oggi, abbiamo impegnato 14 milioni di euro. L'evento che abbiamo organizzato - ha concluso l’assessore Chiorino - vuole essere un momento di riflessione su questi temi. Un'occasione di dialogo per scoprire la storia di un comparto che fa dell'identità, dell'orgoglio e della capacità di sviluppo i punti di forza per il nostro sistema produttivo, presente e futuro».