Giovani e territorio: i paesaggi e le attività di Massazza

I giovani apprezzano il territorio? Leggi I giovani e il territorio biellese

Qui di seguito il racconto dello studente sulle attività da svolgere a Massazza

Massazza è un paesino alle porte della provincia di Biella. É un paese che da molti è visto come un collegamento tra Biella e l’autostrada, ma possiede delle piccole perle, alcune delle quali, ben visibili come il castello in cui è possibile celebrare matrimoni in un'atmosfera medievale in quanto risale ad un periodo compreso tra il 1300 e 1400 e alcune parti risalgono al 1200. Questo castello domina sulla città come se la proteggesse; infatti si trova su una collina da cui è possibile vedere le montagne dalla Serra fino al Monte Barone e oltre. Da qui, possiamo godere di stupende albe e tramonti, dove il cielo si colora di rosa e arancione. Insieme al castello si possono ammirare le risaie, fulcro centrale dell’economia massazzese, oltre al riso, si allevano bovini, suini e pollame.

L’importanza del riso è caratterizzata da una festa, che si svolge a cavallo tra agosto e settembre ad anni alterni con la vicina Salussola, chiamata proprio “Festa del riso” organizzata dalla Pro Loco che sul territorio è molto attiva. Qui è possibile degustare vari piatti a base di riso. Altra festa importante, sempre organizzata dalla Pro Loco, è il “Carnevale benefico” che nasce negli anni ‘70 della durata di quattro giorni. Come sport praticabili c’è l’equitazione, presso il maneggio “Un posto felice” immerso nella Baraggia orientale. Molto sentita è anche la corsa che viene proposta ad ogni evento, sia per esperti che per principianti. Si ricorda quella della Festa del riso, del Carnevale e quella dedicata allo scomparso Anedda Serafino, podista di Massazza. Come novità ludica, troviamo il Paintball con un campo in stile far west, situato nei pressi del campo sportivo. Per i più piccoli c’è il parco giochi da poco restaurato con altalene, canestro, carrucola e prato per gioco libero. Per chi vuole mantenersi in forma, sono stati studiati due tragitti organizzati dall’ASL “Salute in cammino”, contraddistinti dal colore giallo e rosso.

Il percorso giallo di 750 metri si svolge all’interno del centro cittadino, quello rosso con una lunghezza di 4000 metri permette di immergerti nella campagna di Massazza dove sono presenti molteplici risaie. Durante queste passeggiate, è possibile vedere molti animali tra cui caprioli, ramarri, lepri e molti uccelli come la ghiandaia, l’airone, diversi rapaci e soprattutto abbiamo il privilegio di essere stati scelti dalle cicogne come posto tranquillo per permettergli di nidificare rendendolo l’animale più particolare di Massazza.

Per quanto possa sembrare un piccolo paese di periferia, Massazza è la chiave per poter gustare appieno della natura e della buona cucina deliziandosi con i manicaretti preparati dallo storico Bar Trattoria Roma.