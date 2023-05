Divertistudio, aperte le iscrizioni al Summer Village 2023

Sono aperte le iscrizioni al Summer Village 2023, il Centro Estivo di Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO per bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Il nostro centro estivo sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 a partire da lunedì 12 giugno fino a venerdì 8 settembre, e come sempre saremo aperti anche tutto il mese di agosto.

Come è nel nostro DNA, anche quest’anno abbiamo scelto un tema fantastico che ci accompagnerà per tutta l’estate: “AETHEREA, un pianeta da salvare”; tutti i laboratori, i giochi, le attività sportive e le gite esterne parleranno di cambiamenti climatici, animali in pericolo, salvaguardia ambientale e tutela delle risorse naturali. La terra è in pericolo, ma insieme possiamo invertire la rotta.

Durante queste 13 settimane insegneremo ai bimbi come prendersi cura del nostro pianeta e come vivere in armonia con esso, una programmazione ricca di contenuti interessanti per un’esperienza unica e speciale. Ma le sorprese non finiscono qui. Se quello che cercate è un centro estivo fatto di sole, piscina e sport allora potete scegliere il nostro secondo centro estivo all’Alba Marina di Valdengo, dal 19 giugno al 4 agosto dalle ore 9.00 alle 17.00.

Le iscrizioni devono essere fatte entro e non oltre venerdì 2 Giugno 2023 con una delle seguenti modalità:

- per posta elettronica, all'indirizzo divertistudio@gmail.com

- per WhatsApp, al numero +39 338 8675 806

- consegna a mano, presso la sede di Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO, Piazza G. Falcone 3 Biella

- oppure potete compilare il modulo online direttamente da qui: o Modulo Iscrizione al “Summer Village 2023” del Divertistudio di Biella o Modulo Iscrizione all’Alba Marina di Valdengo.

Le iscrizioni possono essere effettuate per una o più settimane, anche non consecutive, a seconda delle Vostre esigenze. Per ulteriori informazioni contattare 348 0188 561, whatsapp 338.8675806 oppure scrivete a divertistudio@gmail.com