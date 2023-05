“Degustando”, de la Pro Loco di Candelo, rimandata al 25 giugno

Era in calendario domenica 28, maggio, ma viste le condizioni metereologiche “Degustando”, la passeggiata enogastronomica realizzata dalla Pro Loco di Candelo è stata spostata a domenica 25 giugno.

“A causa delle condizioni idrogeologiche della Riserva della Baraggia – si scusa Cristian Bonifacio, Presidente della Pro Loco di Candelo - l’organizzazione ha preferito posticipare l’appuntamento. Non vorrei che il terreno umido, a causa delle forti piogge, causasse problemi durante il percorso; l’attenzione per la sicurezza dei partecipanti è il nostro obiettivo primario.”

“Degustando”, la passeggiata enogastronomica realizzata dalla Pro Loco di Candelo è un percorso di degustazione composto da 5 tappe, con una lunghezza complessiva di circa 12 km. L’orario di partenza sarà tra le ore 9:30 e le 11:00 ed ogni partecipante potrà partire a piacimento in questa fascia oraria.

Le partenze, dal Palazzetto dello Sport di Candelo, saranno scaglionate in modo da permettere a tutti di effettuare il percorso e di assaggiare i piatti proposti, come da programma. Il percorso attraverserà la Baraggia per arrivare, infine, al Ricetto di Candelo. Vi saranno 5 postazioni diverse in cui verranno serviti prodotti tipici abbinati a vini del territorio e ad ogni tappa, sarà possibile sostare per degustare i piatti, con l’accompagnamento musicale di alcuni gruppi.

Il menù è composto da: gnocco fritto, affettati e grissini (1° tappa), insalata di riso e insalata di pasta fredda (2° tappa), polenta con spezzatino (3° tappa), formaggi e frutta (4° tappa), dolce e caffè (5° tappa). In ognuna delle 5 tappe è incluso l’abbinamento dei piatti con 2 vini locali. Ad ogni partecipante verrà consegnato un “kit di benvenuto”, che comprende un calice per la degustazione, una bottiglietta d’acqua e un gadget. Ulteriori aggiornamenti, in merito alle iscrizioni, verranno pubblicati nelle prossime settimane.

Per info: www.candeloeventi.it/prodotto/degustando-tra-baraggia-e-ricetto-28-05-2023