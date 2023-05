Gruppo Marazzato insieme a Comoli e a Cnvv per promuovere il car pooling

Gruppo Marazzato non è soltanto un’azienda leader del proprio settore, quello delle bonifiche e delle soluzioni ambientali intese come trattamento di ogni genere di rifiuti e materiali potenzialmente nocivi, ma persegue anche, tramite la Fondazione Marazzato di recente costituzione, obiettivi etici e di sostenibilità.

Per questo ha aderito a un progetto sperimentale che mira a favorire la pratica del Car Pooling, la condivisione dei veicoli tra lavoratori, utile a ottimizzare le risorse e ridurre l’inquinamento del trasporto privato in linea con i principi guida della mobilità moderna.

Il progetto in questione, battezzato appunto “Car Pooling: viaggiamo insieme per l’ambiente”, nasce in realtà da un’iniziativa di Confindustria Novara Vercelli Valsesia e punta a coinvolgere le aziende collocate lungo le arterie stradali che collegano i due capoluoghi per testare le reali opportunità e i benefici del trasporto smart e condiviso.

Il progetto, a cui Marazzato Soluzioni Ambientali, con sede a Borgo Vercelli (VC), ha aderito insieme ad altre aziende tra cui Comoli Ferrari, è stato presentato e illustrato giovedì 18 maggio.

Alla conferenza sono intervenuti

- Carlo Mezzano, direttore Confindustria Novara Vercelli Valsesia

- Marco Tagliaferri, Direzione HR Comoli Ferrari

- Enza Di Paola, Fleet Manager Comoli Ferrari

- Alberto Marazzato, direttore generale Gruppo Marazzato e presidente Fondazione Marazzato

- Emanuele Cavallari, HR Manager Gruppo Marazzato

- Matteo Sallustio, Sales Account Bringme Società Benefit & B Corp

Alberto Marazzato, Direttore Generale del Gruppo, commenta il kick off dell’iniziativa: “L’attenzione e la sensibilità del grande pubblico sulle tematiche ambientali si sta rafforzando giorno dopo giorno. Negli ultimi anni lo shock pandemico ha provocato il ripensamento del concetto di mobilità, principalmente attraverso lo strumento dello smart working, che l’80% delle aziende continua a utilizzare anche dopo la fine dell’emergenza. Dall’altro lato, però, si rendono necessarie azioni volte a diminuire e soprattutto a ripensare lo spostamento casa-lavoro, che rappresenta oltre il 30% degli spostamenti totali quotidiani sul territorio italiano. In città come Novara e Vercelli, che non prevedono per via delle loro dimensioni una rete capillare di viabilità esclusivamente elettrica, lo strumento del car pooling può rappresentare la migliore alternativa, arrivando a soddisfare tre esigenze: in primis quella della salvaguardia dell’ambiente, con l’abbattimento delle emissioni. In secondo luogo c’è il risparmio economico per tutti i lavoratori coinvolti. Infine, non è da sottovalutare l’aspetto della socialità: questa sinergia tra aziende locali permette di fare nuove conoscenze e rendere lo spostamento casa-lavoro un momento da vivere con piacere”.