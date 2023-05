Confesercenti: “A fine anno in Piemonte 4.500 negozi in meno"

I negozi continuano a diminuire anche in Piemonte. Rispetto al 2019, a fine 2023 nella nostra Regione si conteranno quasi 4.500 attività di vendita in meno.

Si tratta di un’accelerazione del processo di chiusura delle attività commerciali verificatosi nell’ultimo decennio: dopo lo stop imposto dalla pandemia, inflazione e caro-energia stanno erodendo la capacità di spesa delle famiglie: negli ultimi due anni, il potere d’acquisto dei piemontesi è infatti diminuito di oltre 540 euro per nucleo familiare: inevitabili le ripercussioni sul tessuto dei negozi di vicinato. È quanto emerge dallo studio sul futuro della distribuzione commerciale condotto da Confesercenti.

Solo pochi giorni fa, invece, Ascom si era detta ottimista guardando i dati del primo trimestre 2023, malgrado evidenziasse il problema senzatetto e degrado nelle strade.

Il calo del potere d’acquisto

In Piemonte già nel 2022 si è registrata una perdita di potere d’acquisto di quasi un miliardo. Una tendenza destinata a non invertirsi: nel 2023 il potere d’acquisto delle famiglie piemontesi subirà un’ulteriore riduzione di oltre 200 milioni di euro e la capacità di spesa raggiunta nel 2021 non sarà recuperata prima del 2027.

Il caro-vita fa crollare i consumi

Nel 2022 il volume delle vendite al dettaglio è calato del -0,8%: i prodotti non alimentari sono aumentati dell’1,9%, ma quelli alimentari sono diminuiti del 4,2%. Nel 2023 entrambi i comparti hanno segno negativo: tra gennaio e marzo le vendite alimentari sono scese in volume del 4,7%, mentre quelle non alimentari del 1,6%. Complessivamente: -3%. La crisi non ha risparmiato neppure la pasta, il prodotto simbolo della tradizione gastronomica italiana, che ha registrato un calo del 10,7%.

Per fronteggiare l’aumento dei prezzi, le famiglie piemontesi hanno intaccato le riserve: nel 2022 hanno destinato ai consumi circa 4 miliardi di risparmi e c’è il rischio che siano costretti a bruciarne altri 2,1 nel 2023.

Negozi di vicinato sempre più in difficoltà

La crisi non poteva non incidere sul commercio di vicinato: fra il 2019 e il 2022 in Piemonte si sono persi 3483 negozi (-9,4% e ben 3587 banchi sui mercati (-25,8). Ma alcuni settori superano di gran lunga questa media: abbigliamento, macellerie, panetterie, edicole e cartolerie sono fra i settori più penalizzati. Una dinamica in accelerazione, poiché si prevede che a fine 2023 i negozi persi saranno quasi 4.500.

Un futuro di ulteriori chiusure

Sulla base di questi numeri, è possibile stimare che da qui al 2030 rischieranno la chisura altre 6 mila negozi in tutto il Piemonte: in media quasi 18 negozi ogni giorno.

“Si tratta – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – di cifre drammatiche, che accentuano un processo in atto già da anni. Il fatto poi che la performance peggiori in termini di consumo la faccia il settore alimentare la dice lunga sulle difficoltà crescenti un una parte della popolazione: un problema che non riguarda più soltanto i negozi che chiudono, ma rappresenta una vera e propria bomba sociale. A fronte di ciò, i week end registrano in molti casi il tutto esaurito dal punto di vista turistico. Il che fa piacere soprattutto per le attività legate all’accoglienza (alberghi, bar, ristoranti), ma non risolve i problemi di impoverimento di una fascia di popolazione sempre crescente: si può dire che – al di là dei problemi strutturali – negli ultimi tempi i negozi chiudono essenzialmente perché una parte della clientela ha difficoltà a soddisfare le necessità primarie di alimentazione e di vestiario“.

Banchieri: "Detassare e sostenere le imprese"

“Un futuro drammatico – continua Banchieri – che però può e deve essere cambiato. Per far ripartire i consumi è necessario ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Detassiamo intanto gli aumenti contrattuali per il prossimo biennio: una simile misura potrebbe generare cospicui consumi aggiuntivi. E poi sosteniamo di più le attività di vicinato: formazione per gli imprenditori, sostegni all’innovazione, una fiscalità di vantaggio per le piccole imprese della distribuzione con fatturato inferiore ai 400mila euro annui, cedolare secca per le locazioni commerciali. Solo così si può ipotizzare di recuperare in Piemonte 500 milioni di euro di vendite e salvare quasi 2500 attività commerciali di vicinato nei prossimi sette anni”.