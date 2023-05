Intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi giovedì 18 maggio a Vigliano in aiuto di una donna che era caduta sul balcone e non era più in grado di alzarsi.

A chiamare il 112 è stata una parente che con molta probabilità non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno aperto l'alloggio della 84enne agli operatori del 118, che hanno quindi preso in carico la signora e trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso.