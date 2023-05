Non vuole sottoporsi alla visita medica all'ospedale e scappa, riacciuffato dalla Polizia

E' successo oggi giovedì 18 intorno alle 11,40 fuori dall'ospedale di Biella:

accompagnato dalla Polizia in nosocomio per una visita medica utile per l'esecuzione di un provvedimento della Questura, un extracomunitario è riuscito a scappare nel parcheggio dove gli agenti lo hanno riacciuffato.