Biella, 40enne polacco trovato con oro e gioielli: tutti i dettagli dell'attività di Polizia

Come anticipato in un precedente articolo (leggi anche: Truffe e ricettazione, a Biella fermato un uomo dalla Polizia: trovati molti beni in oro), la Squadra Mobile di Biella ha sottoposto a fermo giudiziario un polacco di 40 anni, non pregiudicato, fortemente indiziato di aver realizzato una serie di truffe e fatti di ricettazione, accaduti non solo nella provincia di Biella ma anche fuori regione, come in Lombardia.

I dettagli dell'operazione di Polizia sono stati delineati agli organi di stampa questa mattina, 18 maggio, nel corso di una conferenza stampa in Questura che ha mostrato i punti principali dell'attività che ha permesso di individuare l'indiziato dei reati citati. Come riportato dal personale della Squadra Mobile, rappresentato dall'ispettore responsabile della terza sezione contro i reati contro il patrimonio Andrea Rodani e dall'assistente capo coordinatore Mauro Busancano, la mattina del 1° maggio si sono verificati diversi tentativi di truffa a danno di anziani biellesi tramite alcune telefonate su utenze fisse. Nella stessa giornata, nel pomeriggio, gli agenti hanno controllato un cittadino polacco, apparentemente estraneo ai raggiri commessi qualche ora prima ma la cui presenza sul territorio ha destato più di un sospetto.

Così è iniziata un'attività di monitoraggio e pedinamento che si è conclusa nel pomeriggio del 3 maggio, a Chiavazza, dove lo straniero ha cercato di nascondersi in un'area di servizio al passaggio di un mezzo delle forze dell'ordine. Una mossa che ha convinto gli investigatori ad agire per vederci più chiaramente. A seguito dei controlli del caso, gli operanti hanno notato un sacchetto di nylon che fuoriusciva dai pantaloni dell'uomo. All'interno erano presenti molti gioielli (quasi mezzo chilo). Ritenendo che potessero essere provento di possibili reati, le forze di Polizia hanno eseguito opportuni accertamenti sulla presunta refurtiva scambiando informative con le squadre mobili del Piemonte e delle regioni limitrofe.

Alla fine si è scoperto che, nel primo pomeriggio, erano state eseguite alcune truffe, con lo stesso modus operandi di quelle avvenute il 1° maggio. Infatti, una signora della provincia di Lecco, aveva consegnato mezzo chilo di oggetti in oro ad uno sconosciuto, inviato da una persona che, qualche minuto prima, si era spacciato per un nipote della donna. Al telefono aveva raccontato di essersi ammalato di Covid assieme ai suoi familiari e di aver bisogno di costose cure mediche provenienti dalla Svizzera. Sempre nel corso della chiamata, una donna si è finta dottoressa dell'ospedale per dar valore al raggiro. Così, la donna, convinta della bontà della richiesta, ha riposto i gioielli in un sacchetto e li ha consegnati allo sconosciuto, il cui viso molto probabilmente era ben occultato. Forse da mascherina o da un cappellino con occhiali da sole.

Pertanto, la Squadra Mobile di Biella ha inviato ai colleghi di Lecco le immagini dei gioielli rinvenuti nell'auto del polacco e la signora ha riconosciuto come propri tutti gli oggetti. Viste le risultanze, l'indiziato è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, poi convalidato dall'autorità giudiziaria, con la misura cautelare in carcere. Inoltre, è stato individuato un suo provvisorio domicilio, situato fuori provincia, subito perquisito che ha portato alla scoperta di altri monili in oro (circa mezzo chilo). Ora, sono in corso ulteriori accertamenti circa la loro provenienza e se lo straniero abbia agito da solo, o con la collaborazione di eventuali complici.

Dalla Questura di Biella, attraverso le parole del suo portavoce, commissario capo Massimiliano Stagno, arriva l'appello di prestare particolare attenzione a questo tipo di truffe, dove sconosciuti si fingono al telefono parenti o conoscenti della vittima e paventano una situazione di malattia, incidente e pericolo incombente, con la necessità di assistenza medica attraverso la donazione di preziosi e denaro contante. Di fronte a questi casi, è sempre opportuno accertare la vericidità contattando i propri familiari e allertare le forze dell'ordine, chiamando il 112, il numero di emergenza unica.

Infine, sono state diffuse le foto dei beni ritrovati nel corso dell'atttività di polizia giudiziaria. Se qualcuno li riconoscesse può inviare una pec all'indirizzo email della Squadra Mobile: dipps196.00.m0@pecps.poliziadistato.it