Nasce la nuova Pro Loco di Cossato e si presenta ai cittadini

Una serata di presentazione della nuova Pro Loco di Cossato. È quanto apparso sui canali social in queste ore, con il seguente post: “Non perdete questa serata! Se siete ragazzi in cerca di un gruppo di giovani che ha voglia di fare qualcosa per questa città, allora dovete esserci. Se siete genitori di ragazzi che stanno crescendo in questa Città ed avete voglia di dare un aiuto ed idee per poter portare novità, allora dovete esserci. Se siete adulti cossatesi che hanno voglia di mettersi in gioco per portare novità, voglia di fare ed idee, allora dovete esserci. Se siete persone volenterose questa è la Vostra serata. Vi aspettiamo numerosi lunedì 22 maggio alle 20.30 presso la sala eventi Pizzaguerra".