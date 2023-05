Terminati i lavori di messa in sicurezza al municipio di Ponderano

Riceviamo e pubblichiamo:

"Maquillage alla casa dei ponderanesi.

Nel corso di quest’anno si sono completati i lavori, voluti da questa amministrazione, per la messa in sicurezza delle facciate del municipio, casa di tutti i ponderanesi, con conseguente tinteggiatura del fabbricato con i colori decisi dalla soprintendenza. Un intervento necessario per eliminare il pericolo di distacco dell’intonaco che avrebbe potuto causare danni alle persone utenti degli uffici, intervento finanziato dalla Regione ed in parte con fondi comunali. Manutenzioni dimenticate negli ultimi anni, ormai improcrastinabili e necessarie, per avere un giusto decoro del palazzo istituzionale per eccellenza di ogni comune. Il palazzo venne adibito a municipio nell’anno 1998 dall’amministrazione con allora Sindaco Alessandro Demargherita, ristrutturando a tale scopo l’immobile che fu utilizzato per tanti anni come edificio scolastico elementare, ed ancor prima come asilo infantile gestito dalle suore; molti sono i ponderanesi che ricordano con piacere gli anni trascorsi all’interno dell’edificio in qualità di alunni. Ora il palazzo si presenta in tutta la sua originale estetica bellezza, con il decoro necessario che come istituzione merita".