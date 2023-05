Cura, assistenza e corse contro il tempo: oss e infermieri piemontesi chiedono nuove regole nelle rsa

Senza dimenticare che spesso è anche una questione di numeri, di carenza di personale, di coperta corta: si stima che manchino almeno mille oss nelle rsa del Piemonte e 5000 infermieri.

"Noi siamo per il rispetto delle leggi e dei contratti firmati dalle sigle sindacali più rappresentative - racconta Tiziana Tripodi, segreteria regionale di FP Cisl - Ma ci sono strutture che sono accreditate, ma che non rispettano le regole del mercato, applicando altri contratti di lavoro, con meno tutele per gli operatori".

"Rispettare le regole tutela anche le parti datoriali, che possono lavorare su un mercato senza effetti di dumping contrattuale. Ma non siamo operatori di serie B, quindi nei meccanismi di rinnovo dei contratti meritiamo la stesa retribuzione dei colleghi del pubblico impiego", ha poi aggiunto.

"Viviamo un momento particolare nel nostro Paese, risvegliando anche a seguito della pandemia qualche coscienza in tutto il panorama politico - commenta il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - Ci sono tagli ed errori da non ripetere. Bisogna rifondare il sistema di assistenza nella nostra Regione, ma va fatto in tutta Italia e noi dobbiamo cambiare la Dgr che ci viene segnalata: va e deve essere cambiata. Prima della pandemia non avevamo nemmeno un elenco delle rsa in Piemonte, ora abbiamo un quadro di insieme e ora bisogna lavorare insieme per tutelare ospiti e operatori. Sia in termini di servizio garantito che in termini di diritti per i lavoratori".

"Il primo impegno è di continuare a metterci la faccia, occupandomi personalmente di un tema tra i più delicati che abbiamo sul tavolo - aggiunge il governatore - Sulle risorse, quelle del Fondo sociale europeo ci sono sempre state, ma sono state usate per altro. La misura della Scelta sociale, 600 euro al mese, possono durare due anni, mentre il fondo sociale europeo ci sarà sempre. Si possono fare cose nuove, basta trovare il modo per applicarle". E sulle regole: "si rimane accreditati con la Regione solo se si rispettano le regole sui contratti e sui diritti".

"Ci impegniamo a non ridurre le risorse per le convenzioni sulla non autosufficienza. Da 265 siamo saliti a 284 milioni, ma nel frattempo è aumentata la platea", conclude Cirio.