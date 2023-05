Vespa Club Biella lancia l'SOS: "Cerchiamo una nuova sede"

Come purtroppo pochi Biellesi sanno, nel lontano 1946, Biella e il Biellese hanno dato i natali, al mezzo di locomozione, voluto fortemente da Enrico Piaggio e progettato da Corradino D'Ascanio, la Vespa, che ha cambiato completamente il modo di spostarsi dal dopoguerra in avanti, riscuotendo un enorme successo e diventando uno dei fiori all'occhiello del design Italiano in tutto il mondo.

Qualsiasi territorio e città vorrebbe fregiarsi di questo privilegio, per attrarre turisti e appassionati da ogni parte del mondo e sicuramente ognuno di noi comprende quanto sia importante poter dire che La Vespa è nata proprio a Biella.

Ma ahimè, in questo caso, il Vespa Club Biella rischia di trovarsi a breve senza una sede, dovendo lasciare quella attuale di Via Galileo Galilei, come comunicato al direttivo del Club, dal proprietario dell'edificio.

Il nostro amato Club dunque è alla ricerca di una nuova dimora che, oltre a servire come punto di riferimento per riunioni e accoglienza dei suoi tesserati, custodisce anche una memoria storica importante, composta da moltissimi documenti, materiali, premi e riconoscimenti, oltre ai materiali forniti dagli sponsor e aziende che l'hanno sostenuta in questi anni.

Ovviamente non ci sono risorse economiche che permettano al club di affittare e tantomeno acquistare una sede (anche perchè è un associazione senza scopo di lucro) e trova sostentamento solo negli sponsor, nei tesseramenti e nei raduni, considerando anche che il club, ha fatto con le Sue iniziative, donazioni importanti elargite negli anni a parecchie associazioni ed enti benefici.

Biella purtroppo ha visto perdere situazioni importanti come la Pallacanestro e adesso anche la Virtus e certamente sarebbe un errore imperdonabile che il Vespa Club Biella rimanga senza una sede, considerando che se accadesse, l'immagine negativa si ripercuoterebbe in modo inevitabile e pesante sopprattutto a livello politico e sociale ed in aggiunta, sarebbe l'ennesima, pessima figura che il territorio farebbe verso l'esterno.

Ecco allora che tutti gli associati chiedono a gran voce un aiuto che possa arrivare da qualsiasi parte politica, da comuni anche limitrofi a Biella, oppure da semplici cittadini che comprendano l'importanza di mantenere vivo e attivo il Club che celebra la Vespa.

L'auspicio è che almeno per una volta ci sia la concreta volontà da parte di enti ed istituzioni in primis, di preservare e tutelare i pregi che il nostro territorio può vantare, anzichè perdere di volta in volta opportunità, ma sopprattutto la faccia e farci criticare come accade ogni volta ed in questo caso per un S.O.S. lanciato nel vuoto.