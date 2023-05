Ponte Rio Furia al Tracciolino, riapertura a metà giugno

Tempi rispettati per i lavori di rifacimento del ponte sul Rio Furia, sito sulla strada del "Tracciolino" a Biella, lavori necessari a seguito dei danni dell'alluvione 2020, e per i quali la Provincia di Biella aveva disposto la chiusura della strada lo scorso ottobre e previsto la riapertura a fine maggio.

Lo annuncia sui propri canali social il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo: “Anche questa opera sta per essere conclusa nei tempi stabiliti e promessi. Il 15 maggio abbiamo convocato una riunione per fare il punto della situazione sull'avanzamento dei lavori e verificare la programmazione per la prossima apertura del ponte".

“Allo stato attuale – continua Ramella Pralungo- stanno completando le lavorazioni sulle spalle del ponte e sui muri dove hanno posato le travi principali e stanno completando la posa delle lamiere per la realizzazione della futura soletta. Da ieri hanno iniziato la posa dei tubolari flangiati di irrigidimento che andranno saldati a uno a uno. Entro il 26 maggio (tempo permettendo) completeranno la carpenteria pesante dell'impalcato e inizieranno la posa delle armature metalliche longitudinali e trasversali , al completamento di questa fase potranno iniziare il getto del calcestruzzo".

“Il getto – conclude il Presidente - è quindi programmato entro fine maggio. In tale fase sono previsti puntelli provvisori sotto l'impalcato per poter aprire al transito il prima possibile anche se con delle limitazioni relative al peso dei veicoli per i primi periodi. L'apertura dovrebbe avvenire intorno alla metà del mese di giugno. Avanti tutta!”.