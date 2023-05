Lunedì sindacati in piazza a Biella, ecco i motivi

Lunedì 22 maggio dalle 17 CGIL Biella CISL Piemonte Orientale e UIL Biella e Vercelli saranno in Piazza Santa Marta a Biella per chiedere risposte concrete rispetto alle gravi carenze che incidono sulla sanità biellese.

Da anni come sindacato denunciamo il lento declino della sanità pubblica nel nostro territorio, frutto di un mix scellerato di scelte che vanno dai tagli a livello nazionale ai sacrifici imposti dal piano di rientro regionale, a una governance territoriale dell’ASL che da tempo ci pare interessata a vivere il nostro territorio come una tappa di un percorso di carriera piuttosto che come una comunità da servire. Le risorse, che già al momento dell'inaugurazione del nuovo ospedale non erano sufficienti, oggi a fronte dei tagli sono ancora più basse, con un’importante riduzione dei servizi e un impoverimento degli investimenti e della progettualità, elementi fondamentali per attirare e consolidare il rapporto con un personale sanitario, in particolare quello medico, che anche a fronte sottodimensionamento causato da una cattiva programmazione in termini di borse di studio e di numeri chiusi, può scegliere quelle ASL dove la programmazione permette una maggior crescita professionale. In questi giorni un volantino contenente i principali tagli subiti dalla sanità biellese (in allegato) è stato distribuito alla popolazione.

Sono molte le persone che, letto il contenuto, lo hanno confermato in pieno raccontando esperienze dirette ed indirette: liste d’attesa senza fine, viaggi verso le Asl vicine e lontane per trovare lo specialista ed elevate spese sostenute perché per curarsi ci si è dovuti rivolgere alla sanità privata.

La manifestazione del 22 maggio serve a dare voce a questo disagio, ma vuole essere soprattutto un momento di partenza in cui il territorio prova, su un tema così trasversale che tocca a tutti, a unirsi per richiedere alla governance della sanità, in particolare alla Regione e alla Direzione Asl, quelle risorse che mancano per trovare gli organici mancanti e programmare un servizio pubblico in grado di soddisfare le necessità di cura e di prevenzione dei cittadini biellesi.