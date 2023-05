"I gatti invisibili": grande interesse per i gatti di nessuno, FOTO

L’evento di domenica scorsa, organizzato dall’associazione Gattopoli Made in Biella O.d.V. per i micini abbandonati delle colonie feline del Biellese, ha visto una grande affluenza di pubblico.

Nella storica cornice del Chiostro di San Sebastiano, il gruppo di artiste e creative di Manididonne ha partecipato con ben 20 banchetti, mentre la mostra di Catherine Yu e Rachele Totaro ha contribuito a informare la popolazione sulla realtà delle colonie feline e il difficile lavoro delle gattare. Ha poi affascinato l’esposizione di quadri, che avevano come filo conduttore l’importanza crescente degli animali (gatti e cani in particolare) nella nostra società, da parte di un collettivo di artisti del Novarese, con la presenza di altri artisti di Biella, Santhià, e Milano. Chi ha partecipato ha anche potuto vedere la prima mostra personale di Rachele Totaro, ‘Rifugi’, che racconta la sua esperienza come fotografa-volontaria in diverse strutture. I più piccoli, invece, grazie al laboratorio organizzato dalle promotrici della lettura Anna Lesca e Stefania Santà, hanno creato un segnalibro Gattopoloso e, tramite brani a tema gatto, hanno esplorato il rapporto tra uomini e animali. Alcuni fortunati visitatori hanno anche potuto conoscere Stregatto, il nostro gattino disabile dai bellissimi occhi verdi, che ha fatto una capatina per salutare i suoi ammiratori.

Un sentito ringraziamento va a tutti i gruppi coinvolti e all’amministrazione comunale di Biella che ha offerto il proprio patrocinio per questo evento, riconoscendo la sua importanza a livello pubblico e permettendo a Gattopoli di accogliere la popolazione in una splendida vetrina al centro della nostra città. Un enorme grazie va poi a tutti coloro che sono passati a trovarci e sostenerci perché senza il costante e generoso supporto della nostra popolazione non riusciremmo a salvare così tanti mici. Siamo anche stati onorati di aver avuto come ospiti l’assessore regionale per il Benessere Animale, Chiara Caucino, e l’assessore comunale Davide Zappalà.

Ricordatevi che per aiutare i mici potete donare il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli Made in Biella O.d.V. oppure fare una donazione: codice IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (per prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici.