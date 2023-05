Aglietti 1910 dà il via al servizio catering: L'evento di presentazione sarà il 28 maggio a Dorzano

Aglietti Carni, la storica macelleria-gastronomia biellese, da quest’anno cambia volto e amplia i suoi servizi: “Aglietti 1910”, con il suo nuovo nome che celebra gli oltre cent’anni di attività, non si dedicherà più infatti soltanto alla vendita di carne ma anche alla sua cottura, attraverso il servizio di catering “Just Grilled”, ideato da Federico per allietare eventi e cerimonie di ogni genere.





Inaugurerà questo nuovo servizio domenica 28 maggio, all’evento “”, organizzato insieme ad altre quindici aziende presso l’agriturismo Vitale di Dorzano (reg. Casale Vitale 59).Per chi sta pensando di organizzare una giornata speciale, l’evento di domenica 28 sarà perfetto per ricevere una consulenza completa e conoscere tutto ciò che riguarda eventi, wedding e cerimonie; l’entrata è totalmente gratuita, basterà prenotare il proprio biglietto scegliendo un orario d’entrata, dalle 10 alle 18.

Durante la giornata si potrà ricevere una prova trucco gratuita ed assistere ad uno show cooking con tanti assaggi, insieme ad un piccolo aperitivo offerto, per scoprire tutte le proposte del servizio catering.

Per informazioni e prenotazioni all’evento: Evento su Eventbrite

Pagina Facebook: Just Grilled

Pagina Facebook: Aglietti Carni