Vola in Coppa Italia Leonardo De Grandi a Nizza Monferrato

Super weekend per il piccolo Leonardo De Grandi in occasione della terza gara di Coppa Italia nell'ambito del campionato kartsport circuit. Sulla pista di Nizza Monferrato il driver griffato Rally & Co ha sfoderato una bellissima prestazione resa ancor più difficile dal fatto di dover guidare sotto una pioggia incessante specie nelle qualifiche dove Leo ottiene una seconda posizione in griglia.

Dopo una brillante partenza, in gara uno arriva al traguardo secondo assoluto e primo tra gli under 10 ottenendo il giro più veloce mentre una lotta fino all'ultima curva esalta il pubblico nella gara finale dove De Grandi arriva nuovamente secondo assoluto e primo di under 10 con uno scarto dal vincitore di soli due decimi che lasciano intuire quanto sia stata tirata l'ultima manche. Soddisfazione al massimo per papà Luca e mamma Giada onnipresenti al seguito di Leonardo portando in alto la bandiera della loro amata Valsessera.