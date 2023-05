SPB Ilario Ormezzano Sai ad un passo dalla finale playoff, la resa dei conti domenica

Sarà una grande sfida quella tra la SPB Ilario Ormezzano Sai e la Pallavolo Val Chisone. Domenica 21 maggio alle ore 16, al Palapajetta, andrà in scena l’ultima gara del girone di playoff, decisiva per l’accesso alla finale. I biellesi arrivano alla gara forti della precedente vittoria per 3 a 0 in casa di San Paolo, avvenuta due weekend fa. La stessa San Paolo ha battuto Val Chisone, con il risultato di 3 a 1, ma in questi playoff non si può mai abbassare la guardia. Sarà fondamentale portare a casa un buon risultato, per dimostrare la forza della SPB e per non abbassare il ritmo.

“Sappiamo che sarà una gara complicata - dice lo schiacciatore David Frison -. Non possiamo permetterci di rallentare in quest’ultima parte di campionato. Adesso bisogna stringere i denti e dare il tutto per tutto, in modo da affrontare ogni partita con la giusta grinta. Val Chisone è una squadra forte e pronta, che ha dimostrato di poter vincere contro chiunque. Noi dovremo essere bravi a gestire la partita, con il nostro ritmo gara e cercare di andare in vantaggio fin da subito. Vi aspettiamo al Palapajetta per questa sfida decisiva, speriamo che il pubblico ci dia una spinta verso l’obiettivo.”

Appuntamento attesissimo per tutta la società della Scuola Pallavolo Biellese, che aspetta questo momento dall’inizio della stagione.