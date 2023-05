Ciclismo strada, con “La Gran Borgosesia” del 28 maggio 2023, il Circuito Coppa Piemonte Drali entra nel vivo

Manca poco alla quarta prova del circuito granfondistico strada più longevo D’Italia. Attesi centinaia di atleti al cospetto del Monte Rosa, con un lungo da 2.000 metri di dislivello dove gli scalatori potranno dire la loro Manca poco alla “ Gran Borgosesia” quarta prova del circuito Coppa Piemonte Drali Valsesia, terra con particolari bellezze naturali, un’antica storia e una florida economia.

Alcune sue icone naturalistiche l’hanno elevata a regina di alcuni sport outdoor: il fiume Sesia per le attività fluviali e il Monte Rosa per gli sport di montagna e ovviamente il ciclismo strada e fuori strada. Le sue strade panoramiche e scoscese sono molto interessanti per il ciclismo: nel 2021 con l’arrivo a Mera della 19° tappa del Giro d’Italia, nell’ottobre 2022 con il passaggio a Borgosesia della Gran Piemonte di ciclismo, 106° trofeo per professionisti d’élite, e il 28 Maggio 2023, sarà la volta della Granfondo “la Gran Borgosesia”. Le zone in cui transiteranno i corridori saranno a cavallo tra due importanti distretti industriali: quello laniero del biellese e quello della rubinetteria nell’adiacente zona del Cusio. Le famose giubbe rosse indossate dalle milizie guidate da Giuseppe Garibaldi, i famosi Garibaldini, furono tessute a Borgosesia.

LA LOGISTICA:

Il quartier generale, ovvero iscrizioni area expo, pasta party e premiazioni, saranno presso il palazzetto dello sport, che accoglierà appassionati, visitatori e corridori, mentre parcheggi ed area camper saranno disponibili nella zona antistante via Varallo / zona Coop.

LA GARA:

Partenza alle 8,30 da via Vittorio Veneto e due percorsi, a scelta, un un medio da 90 chilometri e 1.600 metri di dislivello e un lungo da 110 chilometri e 2.000 metri di dislivello. Grande lavoro degli organizzatori che per problemi dovuti a frane hanno optato, al posto della salita della Noveis, quella di San Bonomio altrettanto selettiva e impegnativa. Tante le attività collaterali tra cui attività sportive, merenda per pedalatori, stand gastronomici e dj set Per iscrizioni, programma dettagliato:www.granborgosesia.it e www.circuitocoppapiemonte.it per richiesta informazioni: info@granborgosesia.it