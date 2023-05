Biella 4 Racing, bei risultati dalla “Turistica” dei Valli Biellesi FOTO

Il Valli Biellesi edizione 2023 è da poco andato in archivio, ed in casa Biella 4 Racing la soddisfazione non manca per i risultati ottenuti dai propri portacolori nella prova di Regolarità Turistica.

“Le ragazze ed i ragazzi sono stati bravi in questa che è comunque una prova valida anche per il Campionato Italiano di specialità Classica, quindi con chilometraggio maggiore e tipologia di gara più serrata”, riportano gli esponenti B4R, “un doppio podio di raggruppamento e un terzo fra le Scuderie è più che soddisfacente per noi, tenendo conto anche dell’esperienza e delle abilità degli altri contendenti in gara, sicuramente le prossime prove del Challenge Aci Biella, dove i nostri portacolori saranno al via, ci vedranno più preparati e combattivi”.

Il primo a comparire in classifica generale in tredicesima posizione è l’equipaggio formato dal navigatore Biella 4 Racing Roberto Tosi e da Maurizio Crapa, sulla Lancia Fulvia Coupé dell’A.P.V. Classic. Per loro una bella seconda piazza fra le vetture di 6° Raggruppamento.

“Un risultato inaspettato”, esordisce Roberto Tosi, “abbiamo azzeccato una giornata con una grande sintonia e una buona concentrazione, poi ci vuole anche una buona dose di fortuna, quindi contenti e soddisfatti. Vedremo di ripeterci, se Dio vuole, anche nelle prossime gare. Maurizio si è comportato molto bene, è rimasto sempre sul pezzo, ed è stato preciso nel passare sui pressostati. Io purtroppo ho fatto un errore che ci è costato due 300, potevo evitarlo, ma le gare sono anche questo, affronteremo fiduciosi i prossimi impegni. Complimenti agli Organizzatori per aver allestito delle prove ben suddivise, un radar precisissimo e l’alta qualità sia del percorso che dell’ospitalità. È stata una gara in cui non ci si poteva distrarre perché non erano subito visibili i tubi, sempre un po’ nascosti, impegnativo ma molto divertente. Le condizioni climatiche mutevoli con grandi nuvoloni bianchi hanno reso il panorama ancora più suggestivo. Un enorme grazie a tutti gli amici della B4R che ci hanno seguito e condiviso una splendida giornata”.

“Le gare di regolarità sono una passione che io e Roberto abbiamo scoperto di avere in comune”, aggiunge Maurizio Crapa, “e allora perché non formare una coppia? Ormai son alcuni anni che gareggiamo assieme e nelle gare abbiamo scoperto pregi e difetti reciproci, ma l’obiettivo principale è sempre il divertimento, come lo è stato per il Valli Biellesi, sole, pioggia, e abbiamo scoperto molte strade sconosciute anche a noi locali. Ma questa volta ci siamo tolti anche la soddisfazione di un buon piazzamento generale e l’essere premiati come secondi di gruppo. Speriamo di migliorare anche in prospettiva delle prossime gare”.

Seguono in quattordicesima posizione assoluta Andrea Florio ed Arianna Fior, che a bordo della Ford Fiesta MKI, conquistando la seconda piazza fra le vetture di 7° raggruppamento. “Siamo soddisfattissimi”, commentano all’ unisono Andrea ed Arianna, “come prima gara non poteva andare meglio, e sicuramente farà da ottima base di esperienza per le prossime manifestazioni a cui parteciperemo. Un plauso a tutti gli equipaggi della nostra Scuderia, agli Organizzatori, e a tutti i Commissari che ci hanno coccolato facendoci sentire per un giorno tutti importanti”. Giungono trentesimi assoluti, nonché quinti di 4° Raggruppamento, Andrea Rosso e Giovanni Gambino, che condividevano per la prima volta l’abitacolo della loro Fiat 600 D. “Nonostante una classifica assoluta un po’ deficitaria, sono soddisfatto del risultato”, sentenzia Andrea Rosso, “essendo la prima gara con Giovanni l’intesa è già dalla nostra parte e sono fiducioso di avere ampi margini di miglioramento, ci manca un po’ di esperienza e di chilometri in macchina assieme, ma arriveranno. I risultati dei nostri colleghi B4R ci rendono molto contenti, così come il podio di Scuderia”.

“Prima esperienza con Andrea positiva”, gli fa eco Giovanni Gambino, “poco tempo per allenarci con la strumentazione nuova, e questo ha inciso in qualche frangente, miglioreremo sicuramente con le gare che verranno. Soddisfatti naturalmente per aver contribuito al podio fra le Scuderie”. Terminano due posizioni più indietro, in trentaduesima piazza, sesti di 6° Raggruppamento, Andrea Salaorni e Valentina Pozza, al via sulla loro Fiat 128 Rally.

“Siamo pienamente soddisfatti del risultato” asserisce Andrea Salaorni “al mattino abbiamo avuto un piccolo intoppo dovuto alla tecnologia che abbiamo usato, ma nel pomeriggio abbiamo trovato un’ottima intesa e un ottimo ritmo. Ringrazio Valentina perché è stata veramente eccezionale in tutto. Vorrei anche ringraziare la B4R e tutti i miei compagni di avventura, e ringrazio davvero i tantissimi amici che ci aspettavano lungo il percorso! Anche nella festa post gara abbiamo dato il meglio!”. Quarti fra le vetture moderne giungono Paolo Canova e Silvia Gandini, a bordo della roboante Subaru Impreza WRX. “È stata impegnativa”, riportano Paolo e Silvia, “una tipologia di gara che ci ha messo un po’ in difficoltà ma che comunque ci serve da bagaglio per le prossime prove del Challenge. La voglia di divertirsi e le risate non sono comunque mancate, e questo è l’importante. Non si può che migliorare!”.