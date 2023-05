A Candelo il 35° Funakoshi's Trophy

Giunto alla sua 35a edizione il FUNAKOSHI’S TROPHY si è svolto con successo di pubblico e di partecipanti, al palazzetto comunale di Candelo sabato scorso. La manifestazione promossa e organizzata dallo Staff Tecnico dell’Associazione FUNAKOSHI 1976, con il patrocinio del Comune di Candelo, ha visto alternarsi sul tatami le esibizioni dei più giovani Karateka del sodalizio candelese, apprezzate e applaudite con molta partecipazione dal pubblico presente.

Diverse le prove previste per un confronto non competitivo nelle varie classi bambini: dai velocissimi 2018 ai più tecnici 2012; per terminare con le classi agonistiche e con lo spettacolo dei “Magnifici 7”, gli atleti del team gare internazionali Funakoshi: Luca Riello, Luca Zaramella, Stefano Sasso, Davide Nuccio, Carlo Gozzi, Christian Spilinga e Giovanni Garrione che, guidati dal Maestro Damiano Rovatti hanno permesso al pubblico presente di conoscere le varie fasi formative dell’atleta di Alto Profilo.

Atleti e aspiranti atleti si sono esibiti e confrontati nelle prove di percorso base e percorso atletico, tecniche al bersaglio fisso e a bersaglio mobile, gioco kumite, proiezioni e risposta veloce. Al termine i protagonisti sono stati premiati dal Sindaco di Candelo, Paolo Gelone che, nel complimentarsi con lo staff Funakoshi 1976 per l’attenzione particolare che da quasi 50 anni dedica ai più giovani, ha sottolineato l’importanza di investire nello Sport, sinonimo di salute e strumento educativo di ineguagliabile valore.