Pella: "Vicinanza a popolazioni e sindaci colpiti da maltempo: massimo sforzo su emergenza e prevenzione rischi"

“Sono vicino alle popolazioni e ai colleghi sindaci colpiti dall'ondata di maltempo di queste settimane in Emilia-Romagna che, purtroppo, ha causato anche vittime oltre a tutti i danni a famiglie e imprese. Le istituzioni di ogni livello, insieme alla Protezione Civile che voglio ringraziare ancora una volta proprio all'indomani del rinnovo della collaborazione tra Anci e ANA, sono già in campo per intervenire prontamente in soccorso, con le colonne mobili, ai cittadini e lo rimarranno finché sarà terminata la ricostruzione e la rimessa in sicurezza dei territori. Dobbiamo, infatti, rimanere tutti al fianco dei territori colpiti per sostenerli economicamente e aiutarli a ripartire, come il Governo Meloni ha già dichiarato”. Lo scrive Roberto Pella, sindaco di Valdengo e capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia.

E aggiunge: “Superata l'emergenza, verrà anche il tempo di porre, con urgenza, al centro dell'agenda parlamentare la discussione in tema di dissesto idrogeologico, un tema caro a Forza Italia e al Presidente Berlusconi e che interessa buona parte del territorio del nostro Paese. Anche tramite una proposta di legge depositata a mia prima firma e condivisa con tanti colleghi amministratori precedentemente interessati dal fenomeno che contiene già delle soluzioni e delle concrete risposte da affrontare per prevenire il più possibile il ripetersi di questi eventi calamitosi”.