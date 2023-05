Contenzioso ATAP-AMP, il PD interroga

In merito al contenzioso tra ATAP e Agenzia per la Mobilità Piemontese, lo scorso 28 aprile si è tenuta a Torino, presso la sede di AMP, una riunione convocata dalla stessa AMP a cui è stato invitato il Comune di Biella.

A tutti i partecipanti è stata data la possibilità di collegarsi da remoto, qualora qualcuno non potesse recarsi a Torino.

Presenti l'Assessore regionale ai Trasporti Gabusi, il Presidente dell'Agenzia Bargero, il Presidente della Province di Vercelli e Biella, Gilardino e Ramella Pralungo, il Sindaco di Vercelli Corsaro.

Per il Comune di Biella presente l’Assessore Zappalà, mentre il Sindaco Corradino era assente.

Su questa mancata partecipazione del primo cittadino biellese, i Consiglieri Comunali del Partito Democratico hanno presentato un'interrogazione per cui chiedono risposta orale in Consiglio Comunale.

“ATAP è una partecipata del Comune. - si legge nell’interrogazione - Il servizio del trasporto pubblico locale è un servizio fondamentale per i cittadini, soprattutto giovani, anziani e fasce deboli e dovrebbe essere ritenuto strategico anche in ottica di sviluppo del turismo e di una nuova mobilità a basso impatto ambientale. Quindi le sorti dell'azienda dei trasporti locale dovrebbero essere di interesse primario per il Sindaco. Per quale motivo Corradino non ha potuto partecipare personalmente alla riunione, neanche sfruttando la possibilità di collegarsi da remoto?”