Giovani e territorio: un tuffo rigenerante nel torrente Oropa

I giovani apprezzano il territorio? Vedi link articolo

Ecco in questo articolo il racconto di Matteo su di un tuffo rigenerante nel torrente Oropa

Io sono un abitante di Pralungo, un piccolo paesino situato in Valle Oropa di soli 2500 abitanti. Pralungo è bagnato dalle acque del torrente Oropa e proprio lungo le sue sponde, vi è il luogo di cui vorrei parlare: una delle sue tante lame.

Questo luogo naturale, visto con gli occhi di un abitante del posto sembrerebbe normalissimo, perché probabilmente ciascuno di loro vi è passato accanto almeno una volta nella propria vita e vi è abituato viverlo. Per chi, invece, è la prima volta che lo visita, potrebbe apparire quasi finto, per via della sua rara bellezza. Infatti, appena arrivati, si scorge un enorme sasso sotto cui vi è un laghetto naturale che sembra quasi una piscina. Da questo sasso, oppure direttamente dal bosco, è possibile tuffarsi con un volo di diversi metri per immergersi velocemente nelle sue acque fredde. Inoltre, vi è una piccola cascata prima della quale, la corrente del torrente è molto forte e crea un “effetto idromassaggio" per coloro che vi si bagnano.

Per concludere, chi si reca in questo splendido habitat naturale durante i mesi caldi estivi, può trovare un ambiente rinfrescante e rigenerante.