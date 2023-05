Maltempo a Biella, per il 150° anniversario il CAI Biella rivede il programma

La pioggia tanto invocata nei mesi scorsi è arrivata. Speravamo che la siccità avesse fine ma speravamo al contempo che non fosse proprio nell’unico week-end dell’anno in cui non doveva succedere, vale a dire quello dell’Assemblea nazionale del CAI con i festeggiamenti per i nostri 150 anni. La situazione, stando alle ultime previsioni, è di allerta meteo. E tutti abbiamo negli occhi le immagini di distruzione che arrivano dall’Emilia Romagna.

Ci uniamo alle popolazioni sfollate e siamo vicini a chi in queste ore è impegnato in interventi di soccorso. Ci stringiamo a chi ha avuto dei lutti. Responsabilmente, come ogni buon istruttore di alpinismo o accompagnatore d’escursionismo sa, in caso di previsioni meteo avverse si deve essere pronti alla rinuncia. E così, a malincuore, ci accingiamo a ridimensionare il programma rispetto ai tanti eventi che avevamo previsto dal 19 al 21 maggio.

La Cittadella della Montagna in piazza Duomo con la parete d’arrampicata, i mercatini dell’artigianato e dei produttori agricoli, gli stand dei rifugi e i talk per confrontarsi sulla nuova agricoltura in quota e la nuova dimensione del turismo alpino sulle nostre montagne, la notte bianca coi negozi aperti in centro e la musica in via Italia, non era possibile confermarli. Non si faranno in questo week-end ma stiamo lavorando per riproporli. Seguiteci…

Lo stesso vale per la performance artistica del Terzo Paradiso della montagna, un’opera d’arte collettiva per mandare un messaggio di sostenibilità da tutti coloro che la montagna la vivono e la amano. Troveremo una nuova data, credeteci.

Ma restano confermati invece alcuni importanti appuntamenti a cui invitiamo tutti a partecipare. Anzi chiediamo ai soci e ai non soci, ai semplici appassionati di montagna, di dimostrarci la loro vicinanza: c’è una biblioteca, la Civica, da riempire, il venerdì pomeriggio, e c’è un teatro, il Sociale, che deve traboccare di folla venerdì e sabato sera.

E se si vuole vedere del buono anche nelle avversità… nasce una nuova grande opportunità, condividere un momento di festa con un’istituzione cittadina che si accinge anche lei a celebrare 150 anni: la Biblioteca Civica. Con questa istituzione, infatti, condividiamo davvero molto, a partire da chi le diede l’incipit, vale a dire il nostro padre fondatore, Quintino Sella.

Qui di seguito il programma aggiornato del fine settimana.

Venerdì 19 maggio, Oropa, ore 11 Al Cimitero Bosco, Commemorazione di Quintino Sella, fondatore del CAI e presidente onorario della sezione. A seguire dedicazione dell’albero dei 150 anni ai soci con una dedica speciale a ricordare i soci ebrei cancellati nel 1939.

Venerdì 19 maggio, Biella, ore 16 Alla Biblioteca Civica di Biella, piazza Curiel, presentazione della sezione Montagna del Premio BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA e del libro dei 150 anni. A seguire, con testimonianze e letture a cura degli studenti, la storia del CAI BIELLA attraverso alcuni dei suoi protagonisti.

Venerdì 19 maggio, Biella, ore 21 Al Teatro Sociale, piazza Martiri della Libertà, serata spettacolo con lo svelamento dell’opera realizzata dall’artista Daniele Basso per il 150° e che è dedicata allo spirito di intraprendenza che da sempre anima chi va in montagna… a partire da Quintino Sella che del CAI è stato ideatore. A seguire, con Storie di Piazza e Coro Genzianella, lo spettacolo “Sui passi di Quintino”.

Sabato 20 maggio, Biella, dalle 9 alle 18 A Cittadellarte, via Serralunga 27, Museo del Presente, si svolgerà l’Assemblea dei delegati. Il momento assembleare è riservato ai delegati delle sezioni del CAI. Aperto al pubblico ci sarà però per il CAI-SHOP con la vendita di libri e gadget e lo stand di POSTE ITALIANE per l’ANNULLO POSTALE.

Sabato 20 maggio, Biella, ore 21 SERATA EVENTO AL TEATRO SOCIALE, piazza Martiri della Libertà DIVERSI ALPINISMI. STORIE DI MONTAGNA. Il direttore de La rivista del CAI intervista alcuni grandi nomi dell’alpinismo italiano, e alcuni che grandi nomi lo saranno. Protagonisti saranno le storie: da quelle dei paraclimber che con la forza di volontà hanno abbattuto i loro limiti fisici, Andrea LANFRI e Max CODA, a quella di chi, come gli accademici Gian Luca CAVALLI e MANRICO DELL’AGNOLA, in un mondo tutto esplorato, decide ancora di dedicarsi all’alpinismo esplorativo, a quelle dei giovani più forti alpinisti selezionati per far parte di una sorta di nazionale dell’alpinismo, l’EAGLE TEAM. Per finire con quella del pluripremiato Emrik FAVRE Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Sarà inoltre presentato il progetto “Tas-CAI, la borsa-zaino che fa bene al cuore di chi va in montagna”. Un progetto che vede coinvolti il CAI, l’Its TAM (Istituto tecnologico Tessile Abbigliamento Moda), il Cpia (Centro provinciale istruzione adulti), il polo CIRCOLABILE della cooperativa ORSO BLU, il CARCERE di BIELLA e le associazioni del TAVOLO DEL CARCERE. Un progetto di economia circolare e di inclusione sociale che vede il coinvolgimento di alcuni ragazzi con difficoltà di inserimento lavorativo e alcuni detenuti della locale casa circondariale.

Tutte le iniziative sono realizzate con il patrocinio e il sostegno del COMUNE DI BIELLA-CITTÀ ALPINA DELL’ANNO, della PROVINCIA di BIELLA, della REGIONE PIEMONTE, del CONSIGLIO REGIONALE del PIEMONTE, della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA, della CONSULTA DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA. Con il sostegno prezioso e indispensabile di FONDAZIONE SELLA e FONDAZIONE BIELLEZZA. Con il sostegno di tanti sponsor privati come BANCA SELLA, BANCA PATRIMONI SELLA & C., GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI.