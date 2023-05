Gianluca Manzi apre OcchieppoCult 2023 con due eventi dedicati alle nuove tecnologie

L'ing. informatico divulgatore di cybersicurity Gianluca Manzi aprirà la rassegna culturale di OcchieppoCult 2023 con gli eventi "Igiene digitale, uso corretto delle nuove tecnologie" e "Nuove tecnologie e sicurezza".

Gianluca, che è anche fondatore di iBabbo 2.0, un'associazione che si occupa di sicurezza digitale, arriverà a Occhieppo Inferiore al polivalente venerdì 19 maggio per 2 eventi, uno al mattino alle ore 10:00 dedicato agli studenti di V della primaria e tutte le classi della secondaria e uno alle 20:30 dedicato a tutta la cittadinanza.

Perché questi eventi? "Ragazzi e ragazze - spiega la sindaca Monica Mosca - hanno smartphone potenti, ma nessuno che li aiuti a capirne le potenzialità ed i rischi in cui possono cadere. Quindi ben venga un evento educativo perché non sempre genitori ed insegnanti possono conoscere i meccanismi pericolosi della rete. Pertanto Gianluca ci aiuterà a conoscere questo mondo tecnologico pensando ai ragazzi, agli insegnanti, agli adulti e ai genitori, per aiutarli a districarsi in questo mondo tecnologico evitando i potenziali pericoli. Come amministrazione comunale ringraziamo Gianluca Manzi per la sua disponibilità".