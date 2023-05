A Biella sabato la notte bianca per i 150 anni del CAI Biella

Nel contesto delle celebrazioni per il 150° anniversario della locale sezione CAI - Club Alpino Italiano, Confesercenti accoglie favorevolmente l’invito a colorare la Città richiamando la nostra amata Montagna, che sorveglia e protegge il Biellese da sempre.

Il programma sabato 20 maggio sarà infatti arricchito da una serata in centro con negozi aperti ed allestiti a tema, ed una passeggiata animata da musica e performance, con il coro “Genzianella” e MegaLoop.

Nella piazza del Duomo il CAI svolgerà le parti salienti del suo programma di presentazioni con il “Fuori Assemblea” che alternerà talk tematici nel contesto della presentazione dei nostri amati rifugi.

Dalle 21:00 il direttore della rivista CAI presenterà “Diversi alpinismi”, un talk cui parteciperanno anche team di professionisti che si vedranno impegnati in una spedizione eccezionale nel 2023. La festa proseguirà come noto anche in Riva, con Bis e l’anteprima di Bolle di Malto. Siamo felici di avvicinarci ad una realtà così fondamentale per il nostro territorio che da un secolo e mezzo si impegna nel diffondere il valore immenso del patrimonio che troppo spesso diamo per scontato.