Attimi di preoccupazione nel comune di Andorno Micca per la presenza di un anziano in cammino al centro della strada, in evidente stato confusionale.

A dare l'allarme ieri pomeriggio, 16 maggio, alcuni automobilisti preoccupati per le sue condizioni. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 che hanno assistito il 77enne, residente in Valle Cervo, poi trasportato in ospedale per accertamenti.