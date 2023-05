Ladri alla Banca Sella di Mongrando, poi fuggono ma si schiantano con l'auto a Massazza

I Carabinieri sono sulle tracce della banda di malfattori che, intorno alle 4 di oggi, 17 maggio, hanno messo a segno un colpo presso la filiale della Banca Sella di Mongrando.

Stando alle prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero impadroniti di una cassa continua, contenente denaro contante non ancora quantificato. Non contenti, si sono spostati nella sede della Banca Sella di Verrone per perpetrare un nuovo furto ma non ci sarebbero riusciti.

Anzi, intercettati dai militari dell'Arma, si sono dati alla fuga, a bordo della loro auto ma si sarebbero schiantati contro il muro di un'abitazione, a Massazza. Poi, sono scappati a piedi nelle campagne biellesi.

Le indagini sono ora affidate al nucleo investigativo e al Norm del Comando Provinciale di Biella.