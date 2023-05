Festa di primavera al Vandorno

L’Associazione Genitori Vandorno organizza per venerdì 19 maggio, a partire dalle ore 18, una fantastica FESTA DI PRIMAVERA presso la scuola primaria Carducci in via del fieno 1, ci saranno giochi ed animazione per i bambini, musica, trucchi ed aperitivo per tutti.

La festa sarà l’occasione per conoscere le attività che si stanno programmando per il prossimo anno scolastico e che potranno essere fruite da tutti i bambini che frequentano la scuola elementare del Vandorno. Il superamento del periodo pandemico, che ha inevitabilmente comportato numerose limitazioni, anche per l' associazione, consentirà finalmente di riprendere l’organizzazione di laboratori tematici aperti a tutti, distribuiti nel corso dell’intero anno scolastico, che sono sempre stati un importante fiore all‘occhiello della scuola del Vandorno.

Saranno inoltre organizzati i consueti servizi di prescuola e la copertura per i pomeriggi senza rientro scolastico ed in aggiunta c‘è l’intenzione di ripristinare anche il servizio di post scuola e di organizzare, nel corso dell’anno, moltissime altre nuove iniziative!!

Maggiori dettagli saranno forniti alla festa……quindi non mancate!!!

Per info 3282638376 (Federico) e 3402795350 (Roberta)