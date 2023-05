Concorso “Campagna di Incentivazione Rete ACI 2022”, tra i vincitori il biellese Marco Soggetto, FOTO

E’ il Sig. Marco Soggetto, Socio dell’Automobile Club Biella e titolare di tessera ACI GOLD, ad essere risultato vincitore del concorso per Soci ACI “Campagna di Incentivazione Rete ACI 2022”. Soggetto, socio ACI da 3 anni, è tra i 26 che in Italia sono stati premiati in riferimento al periodo 1° luglio 31 dicembre.

A seguito dell’estrazione a sorte, il premio è stato recapitato all’Automobile Club Biella in Viale Matteotti 11, ed è stato consegnato nella giornata di oggi mercoledì 17 maggio dalle mani del nuovo Direttore Paolo Pinto.

Non è la prima volta che tra i Soci di AC Biella ve ne è qualcuno che risulta “baciato dalla Dea Bendata”, ma questa volta il premio è tra i più prestigiosi mai messi in palio: un Ipad Apple 64 giga.

“Il concorso - dichiara il Direttore Paolo Pinto - prende spunto dalla fortuna, che secondo tradizione è bendata, mentre si dice che la sfortuna ci vede benissimo: i Soci dell’ACI non mettono alla prova la sorte quando viaggiano, perché si assicurano le assistenze tecniche di migliore qualità. Da qualche anno la Federazione ACI premia i Soci con un’estrazione a sorte, ma Biella ha già dimostrato di essere una provincia fortunata, almeno sotto tale punto di vista. A parte le battute di spirito, mi piace considerare che questo premio testimonia che l’Automobile Club Biella si è molto adoperato nel 2022 per aumentare il numero dei Soci, e tale circostanza ha aumentato matematicamente le probabilità di vincita”.

Contento Marco Soggetto: "E' la prima volta che vinco qualche cosa di così importante. Quando mi hanno detto che avevo vinto il concorso è stata una gran bella sorpresa".