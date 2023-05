Settimana nazionale della celiachia, l'ASL BI propone una giornata di informazione e sensibilizzazione

Torna dal 13 al 21 Maggio 2023 la Settimana Nazionale della Celiachia, promossa da AIC (Associazione Italiana Celiachia) l’evento di divulgazione e sensibilizzazione sulla celiachia e la dieta senza glutine, che, dal 2015, si pone l’obiettivo di diffondere corretta informazione sulla celiachia, sensibilizzando il pubblico e i media su una patologia che in Italia riguarda circa 600.000 persone di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate.

Si tratta di un momento importante per accendere i riflettori anche sui falsi miti e sulle innumerevoli fake news che spesso contribuiscono a generare cattiva informazione, scarsa conoscenza della celiachia e di conseguenza delle necessità e dei diritti dei pazienti.

Nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella sono attualmente circa 640 i pazienti con diagnosi accertata di celiachia.

Cos’è la Celiachia? La Celiachia è un’intolleranza alimentare provocata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti che colpisce la prima parte dell’intestino (che si chiama tenue) provocando l’appiattimento dei villi, alterando la capacità di assorbire i nutrienti. A differenza delle allergie al grano, la Celiachia non è provocata dal “contatto” ma esclusivamente dall’ingestione del glutine. In passato la Celiachia veniva considerata una tipica condizione dell’età pediatrica. Oggi si sa per certo che questa intolleranza può manifestarsi a qualsiasi età e dura per tutta la vita.

E dopo la diagnosi? Dovrò effettuare ulteriori controlli? I momenti successivi alla diagnosi possono essere delicati, ci si può sentire spaesati o in ansia per i cambiamenti che la Celiachia richiede con particolare riferimento all’alimentazione. Del resto modificare le proprie abitudini non è sempre semplice, è dunque importante prendersi il tempo necessario per affrontare questo periodo, conoscere questa nuova realtà e nel caso affidarsi a persone competenti e informate. Gradualmente si apprenderà un nuovo stile di vita. Dal 1979 l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) è il punto di riferimento in Italia per chi vive la Celiachia e rappresenta i celiaci presso le Istituzioni preposte.

La Struttura di Dietologia dell’ASLBI, in collaborazione con AIC Piemonte ETS, offre la possibilità di un colloquio informativo venerdì 19 maggio prossimo presso l’ambulatorio n. 1 della Piastra B in ospedale, con la Dietista, Valentina Novara, che ricopre anche il ruolo di volontaria AIC, prenotando tramite il seguente link https://calendar.google.com/<wbr></wbr>calendar/u/0/appointments/<wbr></wbr>schedules/AcZssZ3FRFLQ8Dgsvi_<wbr></wbr>dOoM15o4CExpPawpm8B4O-1EiVOh1-<wbr></wbr>a-<wbr></wbr>oESyDkuafyUVLhAJSPzZ08BXCOX8Z o inquadrando il QR Code: