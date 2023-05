A Cerrione prove di gemellaggio, in arrivo 47 ospiti di Villerest

Giovedì 18 maggio, si terrà a Cerrione, nella frazione di Vergnasco, l’avvio del primo gemellaggio “Integrity”. Il progetto, inserito nell’ambito “Territories of civic and democratic engagement for solidarity” e cofinanziato dal CERV, è stato promosso dal Comune di Cerrione, che farà da capofila per l’associazione con il Comune Villerest in Francia. Si ricorda il supportato dell’agenzia “eConsulenza”.

Alle ore 16:30, al Teatro Parrocchiale, in piazza Quintino Sella, si terrà la cerimonia di benvenuto, che accoglierà 47 ospiti francesi di Villerest; verranno ospitati dalle famiglie del comune di Cerrione, per quattro giorni dedicati a: scambi culturali, integrazione, valori europei e svariate attività. Alla presentazione del progetto, seguiranno i saluti a cura delle delegazioni dei Comuni di Cerrione e Villerest.