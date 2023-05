Volontari e mezzi del Coordinamento di protezione civile territoriale di Biella in aiuto all'Emilia Romagna, VIDEO

Anche la Colonna mobile della Protezione civile del Piemonte e del Corpo AIB Piemonte sono partite in queste ore per andare in supporto alla Regione Emilia Romagna. Gli equipaggi hanno raggiunto il comune di Molinella (BO) dove da questa mattina mercoledì 17 maggio sono operativi.

Nella Colonna mobile della Protezione civile del Piemonte è presente anche il Coordinamento di protezione civile territoriale di Biella con 6 volontari, 2 scavatori, 1 camion e 2 mezzi. Sono arrivate a Molinella intorno alle 3 e alle 8 di questa mattina erano già operativi. "Nella notte - spiega Cleto Canova, alla guida del coordinamento territoriale di Biella - c'è stata una rottura arginale nel comune di Molinella e il conseguente allagamento di una zona, e al contingente è stato chiesto di svolgere attività di assistenza alla popolazione durante l'evacuazione di parte del territorio del Comune di Budrio, una seconda attività di monitoraggio di una zona a rischio nel comune di Molinella, il presidio temporaneo in attesa dell'installazione dei new jersey su una strada provinciale in corrispondenza del crollo di un ponte e la realizzazione di sacchi di sabbia. Al momento stanno cercando di capire come intervenire perchè c'è davvero tanta acqua. Le indicazioni sono di restare in zona una settimana e poi ci sarà un cambio, in ogni caso si deve vedere anche come evolverà la situazione metereologica".

In aiuto alla popolazione sono partiti anche gli Alpini. Squadre di volontari della Protezione Civile ANA del 2° e del 3° Raggruppamento dell’Associazione (ovvero gli alpini di Lombardia-Emila Romagna e del Triveneto) sono infatti intervenute già da ieri nella provincia di Forlì-Cesena, flagellata dalle alluvioni.