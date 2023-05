Piemonte, in arrivo piogge e maltempo nel fine settimana

“Una vasta perturbazione si estende dal nord Europa fino al bacino del Mediterraneo, convogliando aria instabile sulla nostra penisola. Al suo interno un minimo di pressione al suolo ruota in senso antiorario sul centro Italia determinando mal tempo diffuso sull’Italia”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “Nei prossimi giorni la perturbazione continuerà a interessare le regioni del Mediterraneo centro-occidentale, bloccata ad est dalla presenza di un promontorio di alta pressione che impedirà il suo naturale spostamento verso levante. Al suo interno continueranno a scivolare minimi di bassa pressione in quota provenienti dal nord Europa, che manterranno condizioni di tempo perturbato sulla nostra penisola. Questa configurazione si protrarrà anche nel fine settimana. In particolare, venerdì un nuovo impulso perturbato in arrivo da nord, convoglierà correnti umide orientali sulla nostra regione a tutte le quote. Assisteremo, dunque ad un peggioramento del tempo sul Piemonte da venerdì sera e per tutto il fine settimana con pioggia diffusa su tutto il territorio regionale, ma con intensità di particolare rilievo a ridosso delle Alpi comprese tra Alpi Graie e Alpi Marittime, dunque sulle zone pedemontane di Torinese e Cuneese. Su tali zone, le precipitazioni cumulate previste tra venerdì sera e domenica sera potranno essere abbondanti. Le previsioni odierne potranno subire cambiamenti, a seconda della localizzazione del minimo di pressione che si formerà nel fine settimana. E’ necessario, dunque, seguire attentamente il fenomeno aggiornandosi con bollettini e notizie che verranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Arpa Piemonte”.