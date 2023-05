Il degrado in un cortile di via Schiapparelli a Biella, la segnalazione di un lettore

Il degrado in un cortile di via Schiapparelli a Biella

A segnalare al nostro giornale questa situazione è una nostra lettrice, che ci scrive che si tratta dell'interno di un cortile a Biella che si trova in via Schiapparelli.

"Mia sorella abita a 5 metri da quel degrado", scrive la donna.

Questa è comunque una soltanto delle segnalazioni che ci arrivano in redazione, che purtroppo sono sempre tante, forse troppe, sia in città, come in questo caso, molte volte nei pressi delle campane del vetro.

Diverse segnalazioni arrivano però anche dai paesi, dove i segni di inciviltà si trovano spesso lungo strade lontane dai centri abitati e purtroppo dove è dunque più difficile riuscire a risalire all'autore di quel brutto gesto che non solo deturpa il paesaggio e sporca l'ambiente, ma fa anche in modo che lievitino le bollette dei rifiuti, visto che per recuperare questa sporcizia devono essere istituiti servizi appositi.