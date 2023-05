Virtus Biella, un'altra occasione persa per il territorio

E così mentre va in onda l’aperitivo sportivo che ha spesso ha avuto tra le sue ospiti le giocatrici della Virtus Biella di pallavolo femminile, il comunicato che non ti aspetti e che, lo ammetto, ti deprime un po’. Un'altra pagina sportiva di Biella si chiude, per carità non definitivamente, ma spegne le luci di una serie conquistata e combattuta brillantemente al Palasarselli per ripartire da posizioni più arretrate. Le motivazioni saranno annunciate e non emettiamo alcun giudizio né verdetto, ma le sensazioni sono quelle già provate un anno fa con il basket.

Lo sport, e parliamo di organizzazione, spesso deve fare i conti con risorse risicate di fatiche improbe per far quadrare i conti e con gestioni che a volte sono difficili da portare avanti se non con la volontà e una forza incredibile da parte di chi ci mette la faccia. Il risultato che noi tutti vediamo è quello della partita, del risultato sportivo, ma in realtà il dietro alle quinte spesso non è visto e poco valorizzato. Bisognerebbe avere il coraggio di investire di più sia nel privato che nel pubblico nella pratica sportiva, in fin dei conti stiamo parlando della salute di tutti noi, chi fa pratica sportiva sia agonistica oppure no, tutela la propria incolumità.

Investire nello sport dovrebbe essere incentivato con taglio di tasse o meglio con crediti fiscali non solo parziali ma totali, questo potrebbe aiutare. Ma perché non sia utopia ci devono credere tutti e fare in modo che il risultato sportivo non sia l’epilogo della passione sportiva ma solo l’inizio. Forza Biella e forza Virtus, termine latino che significa il valore e la forza dell’uomo...e se questo fosse la pratica sportiva ?